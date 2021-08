Gli interisti si aggrappano a Gattuso per sperare di tenersi Lukaku

Lukaku verso il Chelsea, ma gli interisti non si arrendono ancora: una speranza arriva da quel che è accaduto con Gattuso al Tottenham

Il Chelsea non molla la presa. Ricevuti due no alle prime due offerte per Lukaku, Abramovich è pronto a tornare alla carica e mettere sul piatto i 130 milioni di euro che farebbero tremare l’Inter. La trattativa non è ancora chiusa, ma si è aperto uno spiraglio per la cessione dell’attaccante belga da parte del club nerazzurro. Quel che prima era quasi impossibile, ora è diventato concreto: Lukaku può finire realmente al Chelsea se da Londra arrivasse l’offerta giusta.

Profonda delusione ovviamente da parte del tifo nerazzurro che, dopo Hakimi, potrebbe veder partire un altro elemento prezioso della squadra tornata a vincere lo Scudetto. Gli interisti però si aggrappano ad una speranza e guardano a cosa è accaduto nelle scorse settimane con Gattuso e il Tottenham.

Il tecnico era ormai ad un passo dagli ‘Spurs’ quando una sollevazione social dei sostenitori londinesi bloccò di fatto l’affare. Ora potrebbe accadere lo stesso: sono molti i tifosi del Chelsea che criticano l’eventuale arrivo di Lukaku: meglio Haaland scrivono in tanti. Una piccola protesta social che potrebbe far riflettere la dirigenza del Chelsea. O almeno è quanto sperano dalle parti di Milano. Perché perdere Lukaku dopo Hakimi significherebbe dire addio ai sogni di gloria.

I don't understand why we are willing to pay €120-130 million for Lukaku but not willing to pay €150 million for Haaland? You're buying a star for the future who is as good if not better than someone in his prime.

Lukaku is a zero in a counter pressing system (pressing high up the pitch). He’s just like Tammy in that regard.

They won’t stay in shape or keep the structure of the team against formidable opposition, but they will convert lots of chances against weaker ones.

— Man of Letters. (@Letter_to_Jack) August 4, 2021