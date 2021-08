Svelato il “segreto” di Jacobs: “Ha un’arma tecnologica”

La vittoria sui 100 metri di Marcell Jacobs passata ai raggi X: svelato il ‘segreto’ della sua vittoria, una vera e propria arma tecnologica

“Un’arma tecnologica”. Le definiscono così le scarpe utilizzate da Marcell Jacobs per vincere i 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo. L’oro a sorpresa dell’atleta italiano non smette di far discutere: il suo successo è ormai vivisezionato ai raggi X ed ora spunta anche il possibile ‘segreto’. Ne parla la ‘Gazzetta dello sport’ che punta i riflettori sulle MaxFly, le scarpe indossate dal velocista italiano per la sua impresa.

Si tratta di scarpe di ultima generazione, griffate Nike, e che hanno ricevuto l’approvazione dalle World Athletics lo scorso 7 maggio. Secondo quanto si legge sul quotidiano milanese, le MaxFly potrebbero aver portato ad un vantaggio di 8 centesimi di secondo, non certo poco nei cento metri. Oltre a Jacobs nella finale di Tokyo erano indossate anche da Simbine, Kerley e Su Bingtian.

Jacobs, nelle scarpe il segreto del suo successo?

Ma cosa hanno di particolare queste scarpe? Le MaxFly hanno un peso di 173 grammi, un tacco più basso di 20 mm e una piastra di carbonio nella suola più larga della pianta del piede. Grazie a quest’ultima l’atleta può contare su maggiore stabilità in partenza e un vantaggio in accelerazione per i primi 40 metri. Secondo la descrizione della Gazzetta dello Sport, la piastra funge quasi da molla che aumenta l’elasticità e garantisce una miglior prestazione anche in curva e in fase lanciata.