Juventus, cambia tutto: il nuovo colpo farà felice Ronaldo

Si complica la trattativa per Locatelli con il Sassuolo. La Juventus pensa quindi a Renato Sanches del Lille campione di Francia.

Muro contro muro. È in stallo totale la trattativa tra la Juventus ed il Sassuolo riguardante Manuel Locatelli. I bianconeri, come confermato di recente dal vice presidente Pavel Nedved, sono convinti di aver presentato una buona offerta (5 milioni per il prestito biennale e 20 per l’obbligo di riscatto) e non faranno ulteriori passi avanti. “Crediamo che sia congrua in questo momento della situazione”. I neroverdi, dal canto loro, sembrano intenzionati a rimanere sulle proprie posizioni e continuano a chiederne complessivamente 35.

In assenza di compromessi o nuovi accordi, l’affare è destinato a non andare in porto. La Juventus attenderà ancora qualche giorno eventuali aperture del Sassuolo ma nel frattempo ha iniziato a sondare il mercato alla ricerca di un nome alternativo all’azzurro neo campione d’Europa. I riflettori, in particolare, sono puntati in Francia: nel mirino infatti, stando a quanto riportato oggi da ‘Repubblica’, c’è Renato Sanches del Lille vincitore della Ligue 1, e compagno di Nazionale di Cristiano Ronaldo.

Il portoghese, dopo alcune stagioni poco fortunate e avare di soddisfazioni vissute al Bayern Monaco e allo Swansea, lo scorso anno si è rilanciato in maniera importante disputando 23 partite in campionato (spesso dal primo minuto) condite da un gol e due assist. Ora vorrebbe alzare ulteriormente l’asticella ma il Lille, per farlo andare via, chiede almeno 30 milioni. Riflessioni in corso a Torino, il tempo delle decisioni è in arrivo.