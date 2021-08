Milan, per il trequartista nuova suggestione a basso prezzo

Il Milan continua la ricerca sul mercato di un trequartista che possa affiancare Brahim Diaz e sostituire Calhanoglu.

L’anno in cui la UEFA ha deciso di ridurre le limitazioni ai club, il famoso fair play finanziario, per far fronte alla stagione più difficile degli ultimi anni dal punto di vista dei bilanci, è anche quello in cui i club stessi mostrano più sensibilità all’argomento.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Vendere per comprare e ridurre il monte ingaggi sono priorità per tutte le squadre, con pochissime eccezioni. La Serie A non fa differenza, anche i team più attivi sul mercato, quelli storicamente più prosperi, oltre a quelli in crisi vera e propria, devono adeguarsi alla regola non scritta. Di questa situazione sembra voler approfittare il Milan, che avrebbe messo gli occhi su un calciatore della Juventus, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’.

Per Ramsey sarebbe l’occasione di giocare e far parte di un progetto ambizioso

I bianconeri sono infatti decisi a riportare tra le proprie fila Miralem Pjanic, il regista pupillo di Allegri che risulterebbe ancora più utile dopo l’infortunio occorso a Rabiot. L’operazione è fattibile, ma la Juventus deve appunto liberarsi dal peso di qualche contratto. Qui arriva il Milan in soccorso: i rossoneri sono ancora impegnati nello scouting di un nuovo trequartista, e l’ultima idea riguarda proprio un uomo di Allegri. Maldini avrebbe pensato ad Aaron Ramsey per rinforzare la rosa di Pioli.

LEGGI ANCHE >>> “Sì, lo vendono”, il Milan adesso può prenderlo subito

Il Milan cerca anche un terzino e possibilmente un mediano, per questo motivo una soluzione low-cost per quel che concerne il trequartista potrebbe essere ideale per la società di via Aldo Rossi, che punterebbe ad accaparrarsi Ramsey con la formula del prestito, essendo il gallese ai margini del progetto bianconero.