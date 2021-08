“Sì, lo vendono”, il Milan adesso può prenderlo subito

Il Real Madrid è disposto a vendere Ceballos per fare cassa: dalla Spagna danno il Milan pronto a ritentare l’assalto per il centrocampista

Ancora una volta il nome di Dani Ceballos è accostato al Milan. Il centrocampista del Real Madrid ha fatto da tempo breccia dalle parti del Naviglio sponda rossonera. In passato però il calciatore ex Betis scelse di provare l’avventura in Premier League, all’Arsenal. Nel club londinese è rimasto per due stagioni in prestito. Ora, però, rientrato al Real, i blancos gli hanno lasciato intendere di non contare su di lui. Ancelotti quindi è disposto a farne a meno ma in cambio la dirigenza delle merengues farebbe un grosso salto di gioia in quanto è alla ricerca di liquidità proveniente dal mercato per finanziare i prossimi colpi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, il Real vuole cedere Ceballos: il centrocampista torna nel radar rossonero

Secondo la redazione di ‘Abc’, Dani Ceballos farebbe le valigie a titolo definitivo per un’offerta vicina ai 40 milioni di euro, chiesti prima della pandemia. I blancos potrebbero anche abbassare lievemente le pretese per fare cassa. La situazione comunque non cambierà a breve perché il centrocampista in questo momento è impegnato alle Olimpiadi di Tokio, dove con la nazionale iberica si giocherà l’oro contro il Brasile.

La testata spagnola ha accostato il nome di Ceballos al Milan, indicandolo come uno dei nomi presenti sul tavolo della dirigenza rossonera – con Maldini e Massara in testa – per rintracciare l’erede di Hakan Calhanoglu che a fine giugno ha abbandonato il ‘Diavolo’ per trasferirsi all’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Super multa per il bomber tentato dalla grande offerta

Il Milan può approfittare dei rapporti con il Real Madrid, rinsaldati dalle operazioni di Brahim Diaz e Theo Hernandez per provare a convincere Ceballos in questa seconda circostanza. Proprio i due potrebbero farsi portavoce dell’interessamento di Maldini.

Nell’ultima stagione, il calciatore ha totalizzato 40 presenze tra Premier League, Europa League ed EFL Cup. Il suo percorso in Inghilterra è stato frenato anche da qualche infortunio. A 25 anni, tuttavia, Ceballos ha l’intenzione di tornare a far ammirare il calcio sciorinato soprattutto al Betis.