Milan, Ancelotti ha scaricato il colpo che Maldini sogna da tempo

Il Milan è pronto a sferrare l’attacco per un colpo importante, scaricato da Carlo Ancelotti e fuori dai piani del Real Madrid.

In casa Milan si guarda al mercato, quello che si potrà fare per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Le idee non mancano, ma tutto è estremamente legato alla situazione economica del club e del calcio in generale, che evidentemente non permette di poter spendere e spandere come un tempo. Il Milan, dunque, dovrà fare di necessità virtù, andando a trattare giocatori che possano permettere al club di rinforzare la squadra ma senza un consistente esborso economico.

Il tutto volto anche a coprire dei ruoli nei quali il Milan è attualmente scoperto. Si pensi, ad esempio, a quello del trequartista occupato prima da Hakan Calhanogliu Il turco è andato in casa Inter, lasciando cosi un vuoto (tecnico ed emotivo) all’interno della compagine rossonera. Dopo l’addio di Donnarumma, subito si è andati a coprire con l’arrivo di Mike Maignan, mentre per Calhanoglu il sostituto non ha ancora un volto. Anche se le cose, da qui a breve, potrebbero vedere una grande evoluzione.

Milan, il colpo da Madrid ‘scaricato’ da Ancelotti

Vero è che in casa Milan si lavora tanto anche per prendere un terzino nuovo, soprattutto dopo che Diego Dalot è sbarcato al Manchester United. Eppure, il punto cruciale del campo è proprio quello del trequartista. Ma la soluzione che potrebbe palesarsi in questi ore, sarebbe un toccasana per tutto l’ambiente.

Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com’, il Real Madrid avrebbe messo alla porta Alvaro Odriozola. L’arrivo di Carlo Ancelotti avrebbe definitivamente spinto il giocatore lontano da Madrid. Odriozola, di fatto, è stato scaricato dal tecnico italiano.

E pronto a fiondarsi sul colpo sembra essere – si legge – proprio il Milan che lo avrebbe già chiesto nell’ambito della trattativa Brahim. A Maldini piace dai tempi della Real Sociedad, ed ecco perchè proprio questo sarebbe un colpo in grado di accontentare davvero tutti.