Harry Kane esplode sui social: l’annuncio sul futuro

Kane annuncia che domani tornerà ad allenarsi con il Tottenham. Lo fa, attraverso un comunicato che non spegne le voci di mercato.

Il suo futuro, ancora, non è chiaro. L’unica cosa certa è che Harry Kane, a partire da domani, tornerà al centro sportivo del Tottenham per iniziare la preparazione estiva in vista della prossima stagione. Lo ha annunciato lo stesso giocatore, finito nel mirino della tifoseria per aver disertato fin qui il raduno degli Spurs. Critiche che la punta, attraverso un comunicato ufficiale diffuso sui propri canali social, ha voluto rispedire al mittente.

L’annuncio di Kane che non spegne le voci di mercato

“Anche se non entrerò nello specifico della situazione, voglio chiarire che non mi sono mai rifiutato di allenarmi. Tornerò al club domani, come previsto”. Poi la carezza ai fan. “Sono passati quasi dieci anni da quando ho fatto il mio debutto con gli Spurs. Per ognuno di quegli anni, voi – i fan – mi avete mostrato totale supporto e amore. Ecco perché fa male leggere alcuni dei commenti che sono stati fatti questa settimana, mettendo in dubbio la mia professionalità”.

Kane è quindi pronto ad iniziare la nuova stagione a Londra. “Non farei nulla per mettere a repentaglio il rapporto che ho con i fan che mi hanno dato un sostegno così incrollabile durante il mio periodo con i club. È sempre stato così come oggi”. Un comunicato che, in ogni caso, non zittisce le voci di mercato: il Manchester City, come confermato oggi da Pep Guardiola, lo vuole e dopo aver acquistato Jack Grealish dall’Aston Villa è pronto ad andare all’assalto. Kane, intanto, riparte con il Tottenham ma la permanenza non è certa.