L’erede di Messi al Barcellona può arrivare dalla Juventus

Dybala dovrebbe rinnovare con la Juventus, ma l’addio di Messi al Barcellona potrebbe cambiare tutti gli scenari.

La Juventus vuole tornare ad essere la squadra più forte del calcio italiano. I bianconeri vogliono rinforzare il centrocampo, ma sono anche alle prese con il rinnovo di Dybala. Come raccolto dal sito ‘Calciomercato.it’, l’incontro tra l’argentino e i dirigenti juventini per discutere del prolungamento del contratto del giocatore si è svolto in un clima sereno.

L’addio di Messi al Barcellona ha scombussolato l’intero calciomercato. L’argentino non è riuscito a trovare l’accordo con il club blaugrana e manca solo l’annuncio ufficiale per il suo trasferimento al PSG del suo amico Neymar. L’arrivo del fuoriclasse sotto l’ombra della Torre Eiffel può riguardare anche la Juventus.

L’entourage di Dybala ha contattato il Barcellona

Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, la partenza di Messi può far riaprire il discorso ‘Dybala-Barcellona’ che sembrava ormai chiuso. L’entourage del giocatore si sarebbe fatto avanti con la società catalana per vericare le possibilità di un trasferimento in Spagna. Il bianconero potrebbe diventare l’erede di Messi.

Su Dybala c’è da registare anche l’interesse dell’Inter, che ha fatto un sondaggio. L’argentino vuole riprendere a giocare con continuità, dopo la stagione deludente dell’anno scorso. Sia l’intenzione del calciatore che della Juventus è quella di proseguire insieme, ma attenzione alle vie di mercato che, come sanno tutti, sono infinite.