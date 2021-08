Ilicic al Milan: l’Atalanta sblocca la trattativa con una mossa inaspettata

Novità per il trasferimento di Josip Ilicic dall’Atalanta al Milan. Spunta un dettaglio che favorisce i rossoneri per la chiusura della trattativa per lo sloveno.

Il rapporto tra l’Atalanta e Josip Ilicic è sul viale del tramonto. Il calciatore intende cambiare aria e ha trovato un club il cui desiderio è quello di averlo in squadra: il Milan. La trattativa, almeno nei contatti, è stata piuttosto veloce, al punto che si parla di un’ufficialità pronta a determinarsi. La mancata convocazione di Ilicic per l’amichevole della Dea contro il West Ham è la prova eclatante di un trasferimento che sta per realizzarsi. D’altronde l’idea del Milan è quella di mettere il centrocampista offensivo a disposizione del tecnico Pioli quanto prima.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Ilicic-Milan, un dettaglio favorisce la trattativa

L’accordo tra il giocatore e la società rossonera d’altronde pare essere già stato definitivo, ma manca la quadra con l’Atalanta. L’idea del Milan, infatti, sarebbe quella di ottenere un prestito con diritto di riscatto, mentre la volontà della famiglia Percassi sarebbe quella di monetizzare subito. Non a caso l’Atalanta avrebbe voluto prolungare fino al 2023 il contratto del calciatore, per non portarlo in scadenza nel 2022, rischiando di perderlo a parametro zero.