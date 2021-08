Il mercato si è letteralmente infiammato in questi giorni. E cosi, dopo Messi e Lukaku, è pronto un assalto anche per Ronaldo.

Giorni frenetici per il calciomercato in giro per il mondo. La verità è che i nomi che al momento hanno catalizzato l’attenzione sono quelli di Leo Messi e Romelu Lukaku. L’argentino, dopo più di vent’anni, ha ormai definitivamente lasciato il Barcellona. Contratto scaduto, niente rinnovo e Paris Saint Germain che ormai aspetta soltanto di poter accogliere uno dei giocatori più forti (se non il più forte) sul pianeta.

Poi ‘Big Rom’, che pare abbia ormai deciso di proseguire la sua carriera lontano dall’Italia. Il richiamo della Premier League, ed in particolare del Chelsea, è stato troppo forte. E cosi il centravanti belga tornerà lì dove la sua carriera è praticamente cominciata. Un modo anche per ridestarsi in un ambiente dove non è riuscito a dare il suo massimo.

Dopo Messi e Lukaku, occhio a Ronaldo: assalto dagli USA

Tanti, ma soprattutto importanti, movimenti di mercato che stanno animando questi giorni. Giocatori di spessore che cambiano squadra, contratti faraonici ed una sessione estiva che in pochi avrebbero previsto cosi scoppiettante. E non è ancora finita. Si, perchè c’è chi sarebbe pronto a giurare che non saranno questi due gli ultimi movimenti rilevanti.

Stavolta l’attenzione plana su un giocatore che, al pari di Messi e Lukaku, è stato assoluto protagonista nella scorsa stagione. Del futuro di Cristiano Ronaldo, infatti, si parla ormai da diversi mesi, ma tutto sembrava convergere verso una permanenza a Torino sotto la guida di Max Allegri. Ma le cose, improvvisamente, possono anche cambiare.

Secondo quanto riportato dal portale francese ‘Le10Sport’, infatti, Ronaldo sarebbe finito concretamente nel mirino dell’Inter Miami dei suoi ex compagni Higuain e Matuidi. Sarebbe pronto – si legge – un assalto da parte della squadra americana per provare a strappare via Cristiano.

Un’eventualità che pare difficile da concretizzarsi, visto che per convincere la Juve a lasciare andare Ronaldo servirebbe un’offerta adeguata che – ad onore della verità – il club accetterebbe volentieri, considerando anche l’ingaggio pesante del portoghese che pesa sulle spalle della Vecchia Signora.