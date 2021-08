Nandez e quella promessa che spalanca le porte all’Inter

L’Inter ha gli occhi puntati verso Nahitan Nandez. C’è una promessa, fatta al giocatore, che spalancherebbe le porte a Marotta.

Il calciomercato dell’Inter è ben focalizzato su quella che è l’importante cessione di Romelu Lukaku. Un affare che porterà nelle casse del club una cifra intorno ai 115 milioni di euro. Un introito importante, che permetterà al club nerazzurro di poter mettere mano anche ad operazioni in entrata, che magari possano andare ad ottemperare proprio alle partenze di Lukaku e di Hakimi, oltre ad inserire altri tasseli utili allo scacchiere di Simone Inzaghi.

Insomma, ore caldissime che ovviamente non eleminano del tutto quelle che sono le luci su altre importanti situazioni che riguardano il mercato interista. C’è un nome in particolare che sta stuzzicando tutto l’ambiente, e che evidentemente gode della grande attenzione della dirigenza nerazzurra. Parliamo di Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari per il quale l’interesse di Marotta è più che noto.

Nandez, la promessa che incoraggia l’Inter

Cominciamo col riportare un episodio molto importante, che sta facendo discutere. Il jolly uruguayano, infatti, non si è presentato alla partenza del Cagliari per Maiorca, dove è in programma l’amichevole contro l’omonima squadra. Un fatto emblematico, che ha fatto ovviamente storcere il naso alla dirigenza sarda, ma che testimonia allo stesso momento quanto il giocatore abbia voglia di inseguire la maglia nerazzurra.

Il centrocampista – come riportato da calciomercato.it – vuole soltanto l’Inter, e starebbe facendo leva su una promessa scambiata con il presidente del Cagliari Giulini: prima la salvezza dei rossoblu, e poi la possibilità in estate di andare via qualora si fosse presentata una proposta importante da parte di un big club. Insomma, Nandez starebbe di fatto pretendendo quello che gli era stato promesso mesi fa. Una notizia importante per Marotta e soci, che ora attendono – fiduciosi – l’evolversi della situazione.