E’ arrivato il giorno che i tifosi dell’Inter non avrebbero mai voluto vivere

Come raccolto dal sito The Athletic, domani scatterà l’ora X per il trasferimento di Lukaku dall’Inter al Chelsea.

Questi giorni di calciomercato sono contraddistinti dagli addii di Messi al Barcellona e di Lukaku all’Inter. L’argentino non è riuscito a trovare un accordo con la società blaugrana e si appresta ad indossare la maglia del PSG, mentre il giocatore nerazzurro ha accettato la super offerta del Chelsea.

La squadra inglese sborserà all‘Inter 115 milioni di euro per riportare Lukaku a Londra. La società lombarda sta monitorando alcuni nomi per sostituire il suo giocatore più forte. I calciatori seguiti da Marotta ed Ausilio sono Vlahovic, Dzeko e Zapata. L’Inter deve fare presto perché l’ufficialità della cessione di Lukaku è vicinissima ad arrivare.

Inter, Lukaku domani effettuerà le visite mediche in Belgio

Come raccolto dal portale brittanico ‘The Athletic’, Lukaku effettuerà le visite mediche per il Chelsea in Belgio. Una volta terminate, l’attaccante volerà a Londra per cominciare la nuova stagione con i ‘Blues’. I tifosi nerazzurri speravano che questo giorno non arrivasse mai, ma devono fare i conti con la triste realtà.

Dopo la cessione di Hakimi al PSG, i sostenitori azzurri non immaginavano di dover dire addio al giocatore determinante per la vittoria dell’ultimo Scudetto conquistato lo scorso campionato. L’Inter proverà a chiudere subito per uno dei tre obiettivi per l’attacco e l’acquisto più probabile sembra quello di Zapata dall’Atalanta.