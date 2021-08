Messi al Paris Saint-Germain, spunta già il primo problema

Sembra ormai fatto il trasferimento di Messi al Paris Saint-Germain, ma presto i francesi si troveranno ad affrontare il primo problema

Lionel Messi al Paris Saint-Germain. La squadra dei sogni ha anche la ciliegina sulla torta, ormai è soltanto questione di attendere l’annuncio ufficiale. La campagna acquisti della squadra parigina è stata a dir poco faraonica: Pulce a parte, agli ordini di Pochettino sono arrivati Donnarumma, Sergio Ramos, Wijinaldum, Hakimi.

Una cinquina da sogno, come da sogno è il tridente che vedranno tutte le settimane esibirsi al Parco dei Principi: Messi, Neymar, Mbappe. L’obiettivo è chiaro: non solo dominare in Francia (dopo il Psg è reduce dalla delusione Ligue 1 e Supercoppa), ma anche in Europa. Assalto alla Champions per la corazzata di Nasser Al-Khelaifi, magari in maniera non proprio in linea con il fair play finanziario ma questa è un’altra storia.

Messi al Psg, spunta il problema numero di maglia

Altra storia è anche il primo ‘problema’ che l’arrivo di Lionel Messi al Psg porta con sé: il numero di maglia. La Pulce dovrà rinunciare al 10 che lo ha accompagnato dal 2008/2009: il numero più ambito è sulle spalle di Neymar ed è difficile ipotizzare un cambio. Si racconta che il brasiliano si sia detto disponibile a cedergli la sua maglia, ma sono da valutare comunque altre le questioni di marketing (da anni ormai è in vendita la 10 di Neymar).

Messi, secondo quanto riportano in Argentina, potrebbe indossare il numero 21, visto che il 19 e il 30 (indossati nei primi anni al Barça) sono già occupati. Di certo una piccola grana da risolvere, ma sulla quale ci si può passar sopra per completare la squadra dei sogni.