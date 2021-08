Ramadani ha già trovato l’erede di Dzeko per l’attacco della Roma

La Roma ha già iniziato a cercare il profilo migliore per l’eredità che molto probabilmente lascerà Dzeko: spunta un nuovo nome.

Sembra essere sempre più vicina la partenza di Edin Dzeko dalla Roma. Il suo futuro sarà molto probabilmente legato all’Inter di Simone Inzaghi, a sua volta alle prese con l’addio di Lukaku. È perciò scattata la caccia all’erede, in modo da arrivare quanto più preparati possibile ad avere una buona soluzione per l’attacco. Una situazione in bilico, quella vissuta nella Capitale, che porta l’agente Fali Ramadani a offrire Haris Seferovic ai giallorossi. L’attaccante classe 1992 è attualmente di proprietà del Benfica e, grazie alle sue caratteristiche fisiche, potrebbe essere un valido sostituto del bosniaco.

Seferovic potrebbe essere l’erede di Dzeko alla Roma.

Seferovic ha in realtà già vissuto diverse esperienze in Italia, fin dal 2010, vestendo la maglia della Fiorentina, del Lecce e del Novara. Attualmente è un giocatore del Benifica, club in cui è approdato nel 2017. Il suo contratto scadrà il 30 giugno del 2024 ma il suo agente in persona, Fali Ramadani, l’avrebbe offerto alla Roma.

Come riferisce il giornalista Nicolò Schira, l’intenzione del giocatore sarebbe dunque quella di tornare in Serie A. Sul suo profilo, però, ci sarebbe anche l’interesse del Wolverhampton e di un club saudita, il cui nome al momento non è ancora conosciuto. Non resta che attendere le prossime ore per capire quali saranno gli effettivi aggiornamenti della trattativa.