Milan, l’ennesimo colpo estivo è la riconferma più attesa

Il Milan pensa al futuro e alla propria crescita: non c’è nessuna intenzione di rallentare e l’obiettivo è stipulare il rinnovo più atteso.

Il Milan ha le idee chiare. Prima dell’inizio del campionato, infatti, c’è l’intenzione di concludere la trattativa di rinnovo per il contratto di Franck Kessie. Il centrocampista è in scadenza nel 2022 ma i rossoneri non vogliono privarsi di lui. Specialmente dopo le qualità che ha dimostrato di avere nella scorsa stagione di Serie A.

L’ivoriano è in costante crescita e la sua sicurezza sulla mediana del Milan resta fondamentale. Il centrocampista chiede, secondo La Gazzetta dello Sport, un contratto da 7 milioni di euro, mentre il club ne offre uno da 6 milioni di euro più bonus.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Sempre più vicino il rinnovo di Franck Kessie con il Milan.

Mancherebbero, quindi, solo gli ultimi dettagli per il rinnovo di contratto di Kessie con il Milan. Il giocatore, come riferito anche in precedenza, è in scadenza nel 2022 e, oltre a non voler fare a meno di lui, i rossoneri non vogliono assolutamente perderlo a parametro zero. Specialmente dopo quanto successo con la partenza di Hakan Calhanoglu, approdato all’Inter. Il club quindi, offrendo 6 milioni di euro più bonus, sembrerebbe andare incontro alle richieste presentate dall’entourage di Kessie.

LEGGI ANCHE >>> Inter, ancora brutte notizie per Inzaghi: out un titolare

È atteso anche un altro importante rinnovo, quello di Simon Kjæer. Il difensore ci sarà nella partita che il Milan disputerà quest’oggi contro il Real Madrid. Il danese probabilmente vedrà un rinnovo di due anni, così che il club possa sfruttare anche l’opzione del decreto crescita, sempre secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. L’ingaggio potrebbe salire da 1,2 milioni a 1,5 milioni di euro.