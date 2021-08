Inter, dalla Premier League arriva l’intrigante idea per il post Lukaku

In casa Inter sono ore frenetiche. Manca solo l’ufficialità per la cessione di Lukaku e la dirigenza nerazzurra lavora al suo sostituto

Come un fulmine a ciel sereno, in questi giorni l’Inter ha praticamente ceduto la sua stella Romelu Lukaku. Manca solo l’ufficialità all’affare, ma il belga tornerà in Premier League tra le fila del Chelsea per una cifra di ben 115 milioni di euro.

Ora il club nerazzurro utilizzerà parte del tesoretto per comprare il sostituto e probabilmente un altro attaccante. Da Zapata a Vlahovic fino ad Edin Dzeko, sono tanti i nomi accostati in queste ore alla società campione d’Italia.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, per l’attacco si pensa a Martial

Non solo questi nomi perchè la dirigenza nerazzurra studia soluzioni alternative anche all’estero. Si era discusso di Luka Jovic, ma nelle ultime ore come riporta il Mirror il nome nuovo è quello del francese del Manchester United Martial, ormai in uscita dal club inglese.

LEGGI ANCHE >>> La lunga lista dei desideri dell’Inter per il dopo Lukaku

Il giocatore con l’arrivo di Sancho troverà ancora meno spazio e l’Inter pensa di pescare ancora in casa Red Devils. Lo United accetta il prestito con obbligo di riscatto sui 40 milioni e l’unico problema (risolvibile) è l’oneroso ingaggio del calciatore.