Inter, ancora brutte notizie per Inzaghi: out un titolare

Sembra non avere fine il periodo buoi dell’Inter: ancora brutte notizie, in vista della sfida con il Parma sarà out un altro titolare.

Sembrano non voler finire i problemi in casa Inter. Dopo la notizia difficile da digerire per i tifosi nerazzurri della partenza di Romelu Lukaku con direzione Chelsea, arriva infatti la comunicazione di un infortunio. Hakan Calhanoglu non sarà presente nella sfida contro il Parma, che la squadra giocherà nel tardo pomeriggio di oggi, precisamente alle ore 19:00. Altro titolare out per Simone Inzaghi, che sarà perciò costretto a correre ai ripari.

📄 | COMUNICATO Hakan Calhanoglu non sarà precauzionalmente a disposizione per Parma-Inter a causa di un lieve affaticamento muscolare dopo la rifinitura di questa mattina — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) August 8, 2021

Calhanoglu non ci sarà contro il Parma: l’Inter perde un altro titolare per l’amichevole.

Ennesima brutta notizia degli ultimi giorni per l’Inter. Tramite un comunicato ufficiale, divulgato dal proprio profilo Twitter, il club ha annunciato: “Hakan Calhanoglu non sarà precauzionalmente a disposizione per Parma-Inter a causa di un lieve affaticamento muscolare dopo la rifinitura di questa mattina”.

Nell’incontro di stamattina in vista del match, dunque, è stato riscontrato questo lieve affaticamento muscolare e il turco sarà lontano dal campo in via precauzionale. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di lui, non volendo rischiare in vista della prossima stagione di Serie A. L’inizio del campionato, infatti, si avvicina sempre più velocemente.