Inter, arriva l’annuncio: ufficiale la risoluzione del contratto

L’Inter ha annunciato attraverso il suo sito ufficiale la rescissione consensuale con il centrocampista belga Radja Nainggolan.

Il suo trasferimento nel 2018 fece molto scalpore, ma ora il centrocampista belga Radja Nainggolan lascia l’Inter ‘nel peggiore dei modi’. Il calciatore arrivò in nerazzurro per circa 40 milioni ed il cartellino dell’allora giovanissimo Nicolò Zaniolo, ma in questi anni sono cambiate davvero tante cose.

Radja Nainggolan e l’Inter si lasciano via rescissione consensuale con il belga che percepirà come buonuscita il 50 % dell’ingaggio di quest’anno. Non il miglior affare per la società nerazzurra che cede l’esperto giocatore senza intascare un euro. Ora Nainggolan potrà tornare ‘nella sua amata Cagliari’ e concludere cosi li il resto della sua carriera.

Inter-Nainggolan, ecco il comunicato del club

Il club nerazzurro ha la necessità in questi giorni di tagliare il monte ingaggi e dopo l’addio con rescissione del portoghese Joao Mario, vede un’altra cessione eccellente a parametro zero. Ecco il comunicato del club:

“FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il calciatore Radja Nainggolan per la risoluzione del contratto con il Club”.