Il sorprendente messaggio di Lapo Elkann per l’Inter: “È da mediocri farlo”

Dopo la cessione di Lukaku, l’Inter è stata molto criticata sia dai tifosi che dai media. Mentre Lapo Elkann è fuori dal coro.

La dismissione dell’Inter ha scombussolato tutto il calciomercato italiano. Dopo l’addio a Conte, i tifosi nerazzurri hanno ‘subito’ la cessione di Hakimi al PSG e di Lukaku al Chelsea. Per il trasferimento del belga a Londra manca ormai solo l’ufficialità. L’attaccante ieri ha svolto anche le visite mediche.

Alla società meneghina andranno 115 milioni di euro che si andranno a sommare ai 60 milioni più 11 di bonus della vendita di Hakimi, ma non tutti questi soldi saranno reinvestititi sul mercato. L’Inter è in grosse difficoltà economiche, ma tra i tifosi rivali non tutti sono contenti di questo.

A me dispiace vedere una grande squadra come l’Inter in difficoltà 🔵⚫️. E credo sia da mediocri festeggiare un momento difficile di un avversario. That’s all folks — Lapo Elkann (@lapoelkann_) August 10, 2021

Il dispiacere di Lapo Elkann per il momento di difficoltà dell’Inter

Lapo Elkann, membro della famiglia Agnelli e gran tifoso della Juventus, ha resto noto, tramite ‘Twitter’, tutto il suo rammarico per la situzione dei ‘rivali’: “Dispiace vedere un grande team come l’Inter in difficoltà. E’ da mediocri festeggiare un momento di difficoltà dei propri avversari. Thats’ all folks”.

La rivalità tra Juventus ed Inter, soprattutto dopo il contrasto ‘Ronaldo-Iuliano’ e Calciopoli, è accesissima, ma Lapo Elkann ha saputo andare oltre i colori della propria squadra del cuore. I tifosi dell‘Inter sperano che la società, super criticata, rimpiazzi nel miglior modo possibile Lukaku.