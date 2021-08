Eriksen è disposto ad un clamoroso trasferimento per tornare a giocare

Secondo quanto raccolto dal giornalista Omar Hawwash, il futuro di Christian Eriksen potrebbe essere lontano dall’Inter.

Stanno piovendo tantissime critiche sull‘Inter dopo la cessione di Lukaku al Chelsea per 115 milioni di euro. I tifosi nerazzurri non si aspettavano la vendita del giocatore più forte in rosa. La squadra meneghina ha anche venduto Hakimi al PSG per 60 milioni di euro più 11 di bonus.

L’Inter sta cercando un sostituto di Lukaku e i giocatori seguiti sono Vlahovic, Dzeko e Zapata con gli ultimi due in pole position. In entrata è arrivato Calhanoglu a parametro zero per ovviare ad una possibile assenza dai campi di gioco di Eriksen. Proprio sul danese è arrivata una notizia che può scombussolare i piani di mercato di Marotta ed Ausilio:

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

🚨🇩🇰 Exclusive: Sources close to Christian Eriksen confirm to me that the player has taken his first steps towards a move back to #Ajax Amsterdam. His medical conditions have been checked by Ajax’ medical staff who have given the go-ahead for the move to advance. — Omar Hawwash (@OmarHawwashBG) August 9, 2021

Inter, L’Ajax vorrebbe riportare in Olanda Eriksen

Come quanto riportato dal giornalista ‘Omar Hawwash’, l‘Ajax starebbe pensando di far tornare in Olanda Christian Eriksen. Lo staff sanitario dei lancieri starebbe valutando le condizioni fisiche del giocatore dell’Inter. I primi responsi sulle condizioni del danese sarebbero incoraggianti.

LEGGI ANCHE >>> Roma, il messaggio di Dzeko ha lasciato perplessi i tifosi

Dopo il malore durante la partita dell’Europeo tra Danimarca e Finlandia, ad Eriksen è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. Con il defibrillatore sarà molto difficile rivedere il danese giocare di nuovo in Serie A. L’Inter sta valutando il da farsi, ma il giocatore sembra essere sempre più lontano dalla squadra nerazzurra.