Roma, il nuovo bomber arriva dalla Premier: “Si vola a Londra”

Dopo aver ceduto Dzeko all’Inter, la Roma vuole prendere un nuovo centravanti. Si vuole stringere per Abraham.

Il campionato è ormai alle porte e il calciomercato sta incominciando a riscaldare i motori. Dopo che l’Inter ha ceduto, manca solo l’ufficialità, Lukaku al Chelsea, è iniziato un effetto domino per quanto riguarda gli attaccanti. I nerazzurri stanno cercando di sostituire adeguatamente il belga.

L’Inter potrebbe optare per l’acquisto di due attaccanti. Il primo centravanti è stato preso ed è Dzeko che svolgerà in giornata le visite mediche, mentre il secondo potrebbe essere Zapata dell’Atalanta. La Roma, di conseguenza, vuole regalare un centravanti a Mourinho. La svolta ci potrebbe essere nelle prossime ore.

Roma, Tiago Pinto in volo verso Londra per convincere Abraham

Come quanto riportato da ‘The Athletic’, la Roma sta tentando di sbloccare la trattativa per portare nella Capitale Abraham del Chelsea. Tiago Pinto, direttore generale del club giallorosso, vuole imprimere l’accelerata decisiva per concludere l’affare. Il dirigente è atteso a Londra nelle prossime 48 ore.

Abraham ha parlato anche con José Mourinho, ma è ancora indeciso perché deve valutare anche l’interesse dell‘Arsenal. La Roma attende entro il fine settimana la decisione dell’attaccante. Tra le due società non c’è ancora l’intesa totale sul cartellino del giocatore. I giallorossi potrebbero anche decidere di prendere Abraham a titolo definitivo.