L’idea low cost per rinforzare il centrocampo della Juventus

La Juventus cerca un centrocampista da inserire in rosa. L’ultima idea viene dalla Germania: affare low cost per Agnelli.

La Juventus di Andrea Agnelli continua la caccia ad un centrocampista. Il club bianconero segue con particolare attenzione diversi profili per rinforzare la linea mediana. Manuel Locatelli del Sassuolo e Miralem Pjanic del Barcellona sono i primi della lista. In ogni caso, però, la dirigenza segue con meticolosità l’evolversi del mercato europeo. Il Bayern Monaco, infatti, è pronto a cedere uno dei propri calciatori più corteggiati. Correntin Tolisso, chiuso dal probabile arrivo a Monaco di Baviera di Marcel Sabitzer del Red Bull Lipsia, sembra avere le valigie già pronte.

Calciomercato Juventus, fari puntati su Tolisso

Tolisso è in vendita ad un prezzo che, di questi tempi, potrebbe far gola a diversi club in giro per l’Europa. Il Bayern Monaco, secondo quanto riferito dalla ‘Bild’, l’avrebbe messo sul mercato per la cifra di 10 milioni di euro.

Con un contratto in scadenza a giugno 2022, già accostato alla Juventus, questa estiva potrebbe essere la finestra giusta per concludere il trasferimento in Piemonte e l’approdo in Serie A.