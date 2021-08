Paris Saint-Germain, la notizia che ‘rovina’ l’annuncio di Messi

Nota stonata in casa PSG nel giorno di Messi: il problema fisico di Sergio Ramos è più grave del previsto, per l’ex Real due mesi di stop

Anche il Paris Saint-Germain ha i suoi problemi. E meno male, verrebbe da dire, dopo una delle campagne acquisiti più clamorose della storia del calcio, fatta oltretutto a suon di parametri zero.

Ebbene, nel giorno dell’ufficialità dell’acquisto di Leo Messi, ‘strappato’ a Barcellona e al Barça che non se lo poteva più permettere, dalla Francia arriva una cattiva notizia riguardante Sergio Ramos.

PSG, nel giorno di Messi arriva la tegola: Sergio Ramos fuori due mesi

Il difensore, approdato a Parigi dalla parte opposta della barricata sportiva di Spagna, e cioè Madrid, ne avrà ancora per un po’ coi problemi fisici che lo tormentano da qualche mese.

Secondo ‘Canal +’ e ‘Le Parisien’, infatti, l’ex capitano madridista soffre di una lesione alla coscia procuratosi a fine luglio, probabilmente uno strascico di qualche infortunio passato.

Dato che il guaio fisico sembrerebbe più grave del previsto, le fonti d’Oltralpe riferiscono che Ramos sarà costretto a osservare due mesi di stop, tornando a disposizione di Pochettino solamente a metà ottobre, e cioè a stagione inoltrata.

È vero che il PSG appare coperto in difesa, con il capitano Maquinhos e Kimpembe che costituiscono ormai una coppia affiatata. La ricca proprietà qatariota dei parigini, però, storcerà probabilmente un po’ la bocca, non potendo far sfilare da subito sul prato del Parco dei Principi tutta la collezione di campioni accumulata durante l’estate.