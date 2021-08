Il ‘vecchio’ bomber del Milan torna in Serie A: accordo raggiunto

Operazione a sorpresa dell’Empoli, che prende l’ex Milan Cutrone dal Wolverhampton. Arriva in prestito annuale secco. Si attende l’annuncio.

Patrick Cutrone torna in Italia. Lo aspetta, a sorpresa, l’Empoli che in queste ore ha intensificato i contatti con il Wolverhampton arrivando alla fatidica fumata bianca. L’intesa è stata raggiunta sulla base del prestito secco annuale: adesso si aspetta soltanto l’annuncio ufficiale. La trattativa, infatti, è da considerare conclusa ed il giocatore ha già lasciato l’Inghilterra per dirigersi nella città toscana.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Empoli, preso l’ex Milan Cutrone dal Wolverhampton

Il club del presidente Fabrizio Corsi ha quindi trovato l’attaccante di cui aveva bisogno. Nei giorni scorsi era stato messo nel mirino Andrea Pinamonti dell’Inter: la punta aveva dato la propria disponibilità al trasferimento tuttavia restava da risolvere il nodo riguardante il suo ingaggio (2 milioni, troppi per le casse societarie). Da qui la richiesta ai nerazzurri di partecipare, pagandone una parte. L’affare, nonostante la problematica, sembrava in discesa ma l’improvviso arrivo di Cutrone potrebbe far saltare l’operazione.

LEGGI ANCHE >>> Festa grande al Castellani: l’Empoli torna in Serie A

Ulteriori sviluppi sono attesi a stretto giro di posto: non è escluso che l’Empoli, alla fine, prenda entrambi. L’ex Milan, nel frattempo, si prepara ad affrontare l’ennesima sfida della sua giovane ma già lunga carriera: l’esperienza alla Fiorentina si è rivelata fallimentare (da settembre 2020 a gennaio 2021 11 presenze e nessun gol) e nemmeno il successivo prestito al Valencia è servito a rilanciarlo. A 23 anni l’attaccante vuole tornare ai fasti vissuti con la maglia rossonera ed l’Empoli è pronto ad aiutarlo.