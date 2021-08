Juve, spunta il ‘like’ di Agnelli alla frecciata per il PSG

Messi arriva al PSG e spunta il like da parte di Andrea Agnelli a un tweet dallo sfondo ironico ma anche polemico.

Lionel Messi è ufficialmente diventato, da poche ore, un giocatore del Paris Saint-Germain. L’addio della Pulce al Barcellona ha destato particolarmente scalpore, ma Nasser Al-Khelaifi non ha voluto sprecare minuti preziosi ed è piombato immediatamente sullo svincolato ‘di lusso’. L’ingaggio di Messi prevederà 35 milioni di euro a stagione. Non sono mancati i tweet in merito all’argomento. Uno, tra i tanti, ha colpito maggiormente, soprattutto per un like in particolare che ha ricevuto.

Spunta il like di Andrea Agnelli a un tweet su Messi al PSG.

“Mai avrei pensato un giorno di vedere i Capitani storici di Real Madrid e Barcellona che vanno a giocare insieme altrove, uniti dalla stessa passione per il calcio del popolo“, così recita il tweet che ha colpito l’attenzione di Andrea Agnelli, tanto da strappargli anche un like. Non solo Messi ha raggiunto il PSG, dal momento che settimane prima la stessa opportunità l’ha colta anche Sergio Ramos, lasciando il Real Madrid.

Un tweet ironico, ma dallo sfondo polemico, che riprende anche tutta la questione sollevata dalla nascita della Super League. Quando il progetto era stato presentato, infatti, era stato detto che sarebbe morto il cosiddetto ‘calcio del popolo’. Quello bello, genuino, sportivo. Agnelli, evidentemente, ha colto l’ironia di questo messaggio e l’ha particolarmente apprezzata.