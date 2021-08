Juve, la doppia ufficialità che porta (finalmente) all’obiettivo

Il Sassuolo ha ufficializzato l’acquisto di Matheus Henrique e di Ruan: potrebbe presto sbloccarsi la trattativa con la Juve per Locatelli.

Il Sassuolo ha appena ufficializzato l’acquisto di Matheus Henrique e di Ruan Tressoldi. Operazione, questa, che potrebbe sbloccare la trattativa con la Juventus per l’arrivo a Torino di Manuel Locatelli. I bianconeri non vogliono rinunciare al classe 1998. Il mediano fa al caso di Massimiliano Allegri ma Carnevali non è disposto a cedere il giocatore venendo meno alle sue condizioni.

Juve: potrebbe sbloccarsi l’operazione per Manuel Locatelli.

Resta ancora distanza tra l’offerta della Juve e la richiesta del Sassuolo. I neroverdi vogliono ricevere almeno 35 milioni di euro. Ma la cifra resta alta per i bianconeri, che hanno provato a proporre diverse contropartite, sempre rifiutate. Almeno fino ad ora. Locatelli, in ogni caso, potrebbe arrivare a Torino in prestito ma il Sassuolo punta a un obbligo per quanto riguarda il riscatto.

Nel corso della giornata odierna, mercoledì 11 agosto, il Sassuolo ha però ufficializzato l’acquisto di Ruan Tressoldi e Matheus Henrique. Il secondo è un centrocampista del Gremio e il suo arrivo definitivo potrebbe sbloccare appunto la partenza di Locatelli. Venerdì le parti si incontreranno. Manca dunque poco per avere novità più precise in merito a questa vicenda di calciomercato.