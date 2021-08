Messi ha rifiutato il ‘regalo’ di Neymar: retroscena da Parigi

Messi è un giocatore del PSG. L’argentino indosserà la maglia numero 30 e non la 10. L’Equipe ha svelato il motivo di questa decisione.

L’acquisto di Messi da parte del PSG ha cambiato la geografria del calcio. La squadra francese ora è sicuramente la super favorita nella lotta per vincere la prossima Champions League. Il team parigino ha comprato anche giocatori come Sergio Ramos, Wijnaldum, Hakimi e Donnarumma.

L’argentino è arrivato nel primo pomeriggio di ieri a Parigi dove ha ricevuto un’accoglienza da Re. Dopo l’annuncio ufficiale, tutti volevano conoscere il numero di maglia che avrebbe indossato Messi in Francia. L’argentino vestirà la maglia numero 30 e non la 10 come tutto il mondo del calcio si aspettava.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Messi ha rifiutato l’offerta di Neymar di vestire la maglia numero 10

Come riportato dall’Equipe’, la numero 10 del PSG è indossata da Neymar da 4 anni. Il brasiliano ha offerto a Messi la possibilità di vestire la 10 che, dall’alto della loro profonda amicizia, ha gentilmente rifiutato. L’argentino ha scelto la maglia numero 30. Lo stesso numero che indossò nelle sue prime stagioni nella prima squadra del Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Mercato, la bomba che deluderà Messi: “Rottura totale”

Nel campionato francese la numero 30 è di solito destinata ai portieri, ma la Ligue1 ha subito autorizzato Messi ad indossarla. Da pochi minuti è terminata la conferenza stampa di presentazione della ‘Pulce’ che ha ribadito la volontà ci continuare a vincere anche con la maglia del PSG.