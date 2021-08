Mercato, la bomba che deluderà Messi: “Rottura totale”

L’arrivo di Messi al PSG ha scombussolato tutto il mercato, ma Mbappé potrebbe lasciare il club parigino già ad agosto.

Ieri è stato il primo giorno di Messi come giocatore del PSG. L’argentino è stato accolto dai tifosi parigini come un Re. Oggi alle 11:00 si terrà la conferenza stampa di presentazione del fuoriclasse. La squadra francesce si candida come la super favorita alla vittoria della prossima Champions League.

Il PSG è stato autore di un meraviglioso calciomercato e non solo grazie a Messi. Infatti, sotto l’ombra della Torre Eiffel sono giunti giocatori come Sergio Ramos, Hakimi, Wijnaldum e Donnarumma. Sembra tutto perfetto in casa PSG, ma l’arrivo dell’argentino potrebbe far andar via un altro campione.

Mbappé rifiuterà tutte le offerte di rinnovo del PSG

Come quanto raccolto da ‘AS’, Mbappé vuole lasciare il PSG già ad agosto. Il giocatore francese non vuole rinnovare il contratto con il team parigino qualunque sia l’offerta che gli verrà proposta. I dirigenti francesi restano comunque fiduciosi sul prolungamento contrattuale del campione del Mondo.

Il giocatore ha optato per questa decisione anche per il suo rapporto con Leonardo che è definitivamente rotto da tempo. Al Khelaifi si sta muovendo in prima persona, sostituendo anche Leonardo nelle trattative. Le parti si dovrebbero incontrare nelle prossime settimane, ma la scelta di Mbappé sembra inequivocabile.