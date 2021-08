‘Rifiutato’ dall’Inter, torna in Serie A per la Champions

L’Atalanta preoccupata per le condizioni di Hateboer. Con il Chelsea avviati i contatti per Zappacosta, proposto di recente all’Inter.

Le condizioni di Hans Hateboer preoccupano l’Atalanta. L’olandese sente ancora dolore al piede sinistro ed è possibile che, per risolvere il problema, scelga di operarsi. Nel caso, resterà ai box almeno 2 mesi saltando i primi impegni della nuova stagione. I prossimi giorni saranno decisivi: Hateboer sta continuando a lavorare a parte e a breve, insieme alla società, deciderà cosa fare. Nel frattempo Gian Piero Gasperini, nel ruolo, ha a disposizione il solo Joakim Maehle. Ecco perché la Dea ha iniziato a sondare il mercato alla ricerca di un rinforzo sulla fascia destra.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

L’Atalanta pensa a Zappacosta, proposto di recente all’Inter

Il nome individuato è quello di Davide Zappacosta, tornato al Chelsea dopo l’ottima stagione vissuta al Genoa. L’esterno ex Roma è stato tra i principali protagonisti dei rossoblù ed in 25 partite in Serie A ha segnato 4 gol e fornito 2 assist. La trattativa non si preannuncia impossibile visto che il laterale non rientra nei piani del tecnico Thomas Tuchel ed il suo contratto scade nel 2022. I contatti tra i due club sono già partiti, con l’Atalanta che ha chiesto ufficialmente informazioni in modo tale da valutare bene la fattibilità dell’operazione.

LEGGI ANCHE>>> Atalanta, cambia tutto: Gasperini ha bloccato la cessione

L’unico elemento che potrebbe frenare la trattativa è il costo del cartellino (5 milioni) tuttavia non è escluso che i Blues, pur di liberarsi del suo stipendio, accettino un’offerta leggermente inferiore. La certezza è che il Chelsea intende cederlo e nei giorni scorsi lo aveva proposto all’Inter nell’ambito della trattativa per Romelu Lukaku, ricevendo dall’amministratore delegato Beppe Marotta un netto “no”. Su Zappacosta c’è pure la Fiorentina: Pol Lirola, infatti, sta spingendo per tornare al Marsiglia.