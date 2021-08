Inter, non solo cessioni: arrivano le prime parole del nuovo colpo

Dopo la cessione di Lukaku, l’Inter ha comprato Dzeko e Dumfries. Il giocatore olandese è atterrato a Milano in serata.

Dopo la vittoria dello Scudetto, è stata un’estate di cambiamenti per l’Inter. C’è stato prima il divorzio con Conte e il conseguente arrivo sulla panchina nerazzurra di Simone Inzaghi, poi ci sono state le cessioni di Hakimi per 60 milioni di euro più 11 di bonus al PSG e di Lukaku al Chelsea per 115 milioni di euro.

I tifosi dell’Inter hanno molto criticato la società per la partenza di Lukaku, temendo una continua dismissione della squadra neo campione d’Italia. Dopo Dzeko, oggi è stato il giorno di un altro acquisto per il team meneghino. Denzel Dumfries è atterrato a Milano ed ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da interista.

Inter, Dumfries ha tanta voglia di cominciare l’avventura interista

“Sono pronto, felice ed affamato”. Queste le prime parole di Dumfries da interista. Il laterale olandese è stato comprato per sostituire Hakimi sulla fascia destra. L’Inter ha acquisto il giocatore dal PSV per 12,5 milioni di euro più 2/3 di bonus. Domani Dumfries svolgerà domani le visite mediche di rito.

Il calciomercato dell’Inter di certo non è terminato qui. La squadra nerazzurra vorrebbe prendere, oltre a Dzeko, anche un altro attaccante. Il nome più gettonato e più plausibile è quello di Duvan Zapata dell’Atalanta. Le prossime settimane saranno decisive per conoscere il nome del nuovo acquisto interista.