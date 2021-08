Accordo trovato: i tifosi dell’Inter possono aspettarlo in aeroporto

L’Inter piazza un altro colpo in entrata: dopo Dzeko, un calciatore è ormai da considerarsi nerazzurro ed è atteso a Milano

Affare fatto: l’Inter piazza un altro colpo. Dopo Calhanoglu e Dzeko, i nerazzurri hanno trovato anche l’erede di Hakimi. Si tratta di Denzel Dumfries, esterno olandese del Psv Eindhoven. L’offerta di Marotta ha convinto il club orange, impossibilitato a tirare troppo la corda vista la volontà del calciatore, assistito da Raiola, di andare via. Desiderio esaudito grazie alla proposta da 15 milioni di euro.

Dodici e mezzo di parte fissa, 2,5 di bonus per l’accordo verbale che le due società hanno stretto. L’Inter ha in pugno anche l’intesa con il calciatore che tra stasera e domani arriverà a Milano. Visite mediche e poi firma per l’olandese.

Inter, Dumfries: c’è l’accordo, atteso a Milano

Ottenuto il via libera dal Psv Eindhoven, ora l’Inter può formalizzare il suo acquisto. Così nei prossimi giorni ci saranno le visite mediche e l’annuncio ufficiale. Dumfries a breve si aggregherà al gruppo di Inzaghi, forse in tempo per il debutto in campionato previsto nel prossimo fine settimana contro il Genoa.

Così il neo allenatore nerazzurro potrà contare sui due rinforzi desiderati: Dzeko per sostituire Lukaku e Dumfries sull’out destro al posto di Hakimi. Un doppio arrivo che toglie un po’ di ansie al popolo nerazzurro che fa però i conti con le offerte che continuano ad arrivare per i suoi gioielli.