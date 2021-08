“Messi e Ronaldo insieme al Psg”: a sorridere sarà il Real Madrid

Il piano di Al-Khelaifi prevede Messi e Cristiano Ronaldo insieme al Paris Saint-Germain: a sorridere potrebbe essere il Real Madrid

Lionel Messi al Paris Saint-Germain è diventato realtà. La squadra dei sogni è diventata realtà al Parco dei Principi grazie allo sceicco Al-Khelaifi che ha coronato il suo desiderio di vedere indossare la maglia del Psg ad uno dei due fuoriclasse del nostro tempo. Poteva essere Ronaldo, è stato invece Messi che si è liberato a zero dal Barcellona ed è ora pronto a trascinare la squadra di Pochettino in Champions insieme a Neymar e Mbappe (per tacere degli altri campioni in rosa, da Donnarumma a Sergio Ramos). Uno squadrone che il prossimo anno potrebbe però veder partire Mbappe: come si legge su ‘as.com’, infatti, il patron del Psg si è rassegnato a perdere il giovane attaccante francese a zero il prossimo anno, destinazione Real Madrid. Per sostituirlo la sua idea è una sola: Cristiano Ronaldo.

Mbappe via, il Psg unisce Messi e Ronaldo

Con Mbappe che non rinnova, il Psg ha già pronto il piano alternativo. Via il francese, dentro Cristiano Ronaldo, coronando così il sogno di Al-Khelaifi di unire sotto la stessa maglia il portoghese con Messi e Neymar. Un tridente da fantascienza che a Parigi potrebbe essere messo in mostra tutti i weekend.

Il tutto nell’anno del mondiale in Qatar, non certo un aspetto secondario. Il Psg fa sul serio, è disposto a perdere gratis Mbappe perché ha già il sostituto ed è un affare da sogno: Messi e Ronaldo insieme, nel 2022 potrebbe diventare realtà.