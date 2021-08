Juve, c’è una prima “buona notizia” per l’affare Dybala

E’ terminato poco fa l’incontro tra la Juve e l’agente di Dybala. Parti al lavoro per il rinnovo del giocatore con il contratto in scadenza.

E’ andato in scena l’ennesimo incontro tra la Juve e Jorge Antun, agente del campione argentino del club bianconero Paulo Dybala. Le parti ancora devono trovare un punto d’incontro, ma la trattativa ha visto i primi segnali positivi.

Come riporta Calciomercato.it il club bianconero ha fatto la propria proposta, offerta che ha visto subito la risposta con una controproposta dell’entourage del giocatore. Si lavora per limare le distanze con un discreto ottimismo da ambo le parti. Paulo Dybala ha il contratto in scadenza a Giugno 2022 e quindi il club vuole chiudere il prima possibile.

Juve, continua la telenovela per Paulo Dybala

La società bianconera sta tenendo finora un calciomercato abbastanza ‘bloccato’ e probabilmente anche la trattativa per Dybala sarà legata a qualche significativa uscita nella rosa bianconera.

Ora è previsto un altro incontro tra le parti per la fine di Agosto con la Juve che spera di chiudere definitivamente la trattativa per poi rilanciare Paulo, giocatore centrale nelle tattiche di Massimiliano Allegri.