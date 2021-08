Inaspettato scambio in Serie A: club al lavoro per chiudere

L’ultima idea di scambio in Serie A tra Milan e Roma potrebbe concretizzarsi tra non molto: Florenzi e Conti scambiarsi la maglia.

Il Milan e la Roma, dopo aver chiuso già diversi colpo di mercato, sono al lavoro per il cartellino di Alessandro Florenzi. Il terzino italiano, reduce dall’avventura al Paris Saint-Germain, è pronto a lasciare la maglia giallorossa ed a cambiare squadra. Sulle sue tracce, da diverse settimane, c’è il Milan di Stefano Pioli. Il club rossonero vorrebbe il campione d’Europa con l’Italia in prestito con diritto di riscatto. Non sono dello stesso avviso, però, i capitolini che vorrebbero cederlo in prestito con obbligo di riscatto.

Calciomercato Serie A, scambio Roma-Milan per Florenzi

La trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore. Come riferisce ‘Il Tempo’, infatti, dopo la proposta della Roma che chiede al Milan l’obbligo di riscatto di Florenzi, i club sono nuovamente al lavoro per trovare la giusta intesa.

Per sbloccare l’affare, Paolo Maldini e Frederic Massara sono pronti a mettere sul piatto il cartellino di Andrea Conti, reduce dall’esperienza al Parma negli ultimi mesi e fuori dai piani societari del club lombardo.