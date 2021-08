L’esclusione di Pjanic fa sognare i tifosi della Juventus

Miralem Pjanic non prenderà parte a Barcellona-Real Sociedad. Il calciatore accostato alla Juventus resterà fuori per scelta tecnica.

La Juventus di Massimiliano Allegri resta alla caccia di un centrocampista. L’allenatore bianconero ha chiesto rinforzi in mezzo al campo alla dirigenza ed al patron Andrea Agnelli. Tocca ora a lui regalare al tecnico ed ai nuovi tifosi nuovi innesti da inserire in rosa in vista dell’imminente inizio di campionato. Il sogno resta Manuel Locatelli, ma il centrocampista del Sassuolo non è l’unico ad essere finito sulla lista dei desideri del tecnico bianconero.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Pjanic non convocato

Ha fatto discutere, e non poco, la scelta di Ronald Koeman di lasciare fuori Miralem Pjanic e Philippe Coutinho. Per Barcellona-Real Sociedad, infatti, i due non sono stati convocati dall’allenatore insieme a Samuel Umtiti ed Alex Collado.

LEGGI ANCHE >>> Messi e Di María, ‘nemici’ da sempre. Ora finalmente insieme

I quattro calciatori blaugrana sono in uscita. Il centrocampista bosniaco lavora in prima persona al ritorno in bianconero. Manca ancora l’affondo decisivo della Juventus, impegnata nelle ultime ore a cercare l’intesa con la dirigenza del Sassuolo per strappare il cartellino di Locatelli.