Vlahovic, il giallo si infittisce: spunta l’alternativa che fa saltare il banco

Il futuro di Dusan Vlahovic è avvolto nel mistero. Spunta una nuova figura che alimenti i dubbi sull’attaccante.

Quello di Dusan Vlahovic è un destino sul quale c’è ancora grande incertezza. Uno dei protagonisti indiscussi della scorsa stagione, l’attaccante serbo è attenzionato dalle big italiane ma anche da diverse squadre all’estero, pronte a mettere le mani sul giovanissimo centravanti della Fiorentina. I numeri, ovviamente, sono dalla sua parte, e proprio per questo la dirigenza viola proverà a strappare un accordo molto importante per lasciarlo partire.

Inter e Juventus hanno i riflettori continuamente accesi sul giocatore, anche se proprio le richieste del presidente Rocco Commisso risultano particolarmente elevate. Il patron, infatti, vorrebbe ben 60 milioni di euro più bonus per lasciar partire Vlahovic. Cifra proibitiva per i club italiani, ma non per quelli stranieri che vorrebbero l’attaccante.

E cosi Tottenham (magari per sostituire Kane) ma anche l’Atletico Madrid, sono due delle squadre maggiormente interessante al giocatore. Eppure, di mosse concrete non ce ne sono, il giocatore non rinnova con la Fiorentina ed il giallo si infittisce con una nuova figura spuntata in queste ore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

L’Atletico Madrid molla Vlahovic? Spunta l’alternativa

Se, come abbiamo detto, le richieste di Commisso si attestano intorno ai 60 milioni di euro, Inter e Juventus al momento non posso far altro che restare a guardare. Ecco perchè in questi giorni sono salite le quotazioni dell’Atletico Madrid, pronto a tentare l’assalto per il giocatore.

LEGGI ANCHE >>> Milan scatenato sul mercato: in chiusura un doppio colpo

Eppure, da Firenze pare non arrivino segnali positivi e proprio per questo la squadra spagnola starebbe valutando un’alternativa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, i colchoneros starebbero valutando il profilo di Cunha, brasiliano dell’Hertha Berlino e fresco della medaglia d’oro a Tokyo 2020.

Un profilo giovane ed interessante, che starebbe convincendo i vertici dell’Atletico. E Vlahovic? Il giocatore sembra in una situazione estremamente statica, con il mercato che non si sblocca ed il rinnovo che non arriva. Difficile capire se ci sia qualche squadra che sta lavorando sotto traccia, e se semplicemente il giocatore stia cercando di tenersi lontano da qualsiasi tipo di vincolo con la viola, in attesa della proposta definitiva.