La frase di Spalletti su Juan Jesus che spiega l’acquisto del Napoli

L’acquisto di Juan Jesus da parte del Napoli trova la sua motivazione nella grande stima che nutre nei suoi riguardi Luciano Spalletti, tecnico degli azzurri.

Il Napoli ha chiuso per Juan Jesus, il quale prenderà il posto di Nikola Maksimovic come quarto centrale della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Attualmente svincolato, il brasiliano ha trascorso oltre un decennio in Italia, tra Inter e Roma su tutte, e un biennio con Spalletti. Il calciatore, come riferito dal ‘Corriere dello Sport’ è a Roma per sostenere le visite mediche col Napoli a Villa Stuart. Dopodiché arriverà la firma sul contratto annuale per circa 750mila euro da percepire in stagione.

Spalletti ‘innamorato’ di Juan Jesus: la frase chiave