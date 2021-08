Quattro colpi di una big rischiano di non poter giocare in campionato

Per via del ‘solito’ indice di liquidità la Lazio non ha ancora registrato in Lega Felipe Anderson, Hysaj, Romero e Radu: ma il tempo stringe

Grosso guaio in casa Lazio. Avevamo già sentito parlare di indice di liquidità l’anno scorso, con il parametro relativo alle società quotate in borsa (come sono i capitolini) che aveva fatto slittare di diverse settimane l’ufficialità dell’acquisto di Fares della SPAL.

Oggi la stessa situazione si ripresenta per tutti e quattro i nuovi innesti della squadra di Maurizio Sarri.

Lazio, che guaio: i nuovi non possono essere registrati per via dell’indice di liquidità

Come riferisce ‘Radio Radio’, infatti, nessuno tra Elseid Hysaj, Luka Romero, Felipe Anderson e il veterano Stefan Radu (che ha rinnovato dopo il 30 giugno), sarebbe stato registrato in Lega e potrebbe quindi, al momento, giocare in Serie A.

Discorso a parte per quanto riguarda Dimitrije Kamenovic, il serbo acquistato da Tare dal Cukaricki per 2.5 milioni che però verrà ceduto in prestito, anche per non occupare uno slot da extracomunitario.

Venerdì alle 12 scade il termine ultimo per registrare le liste per la prima giornata di campionato. Con la situazione che però potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni.

Due le scelte di fronte ai biancocelesti: cedere nel frattempo il Tucu Correa, sempre più in odore di uscita, oppure immettere nelle casse societarie dieci milioni di euro. Deciderà, come sempre, il presidente Lotito.