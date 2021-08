Manolas all’Olympiakos, arriva la risposta del Napoli

Il Napoli vorrebbe accontentare Kostas Manolas, che avrebbe espresso il desiderio di accettare l’offerta dell’Olympiakos, ma al momento c’è un ostacolo.

Gli ultimi giorni di calciomercato potrebbero cambiare l’assetto della difesa del Napoli. Juan Jesus è pronto per ritrovare Luciano Spalletti, mentre Kostas Manolas potrebbe lasciare l’azzurro. Il difensore, infatti, avrebbe chiesto al Napoli di permettergli di tornare in Grecia, dov’è richiesto dall’Olympiakos.

Manolas vuole l’Olympiakos, ma c’è un ostacolo

Come riferisce ‘Calciomercato.it’, il difensore classe ’91 ha delle attività economiche rilevanti nel proprio paese d’origine e, considerando una sezione dei propri diritti d’immagine, potrebbe essere più semplice essere ceduto dagli azzurri. Il club ellenico gli avrebbe proposto lo stesso stipendio percepito a Napoli, vale a dire 4 milioni netti a stagione per un quinquennale. Il Napoli sarebbe disposto ad accontentare il desiderio del giocatore, anche perché in tal modo si libererebbe di uno degli ingaggi più pesanti della rosa, proprio nell’anno del ridimensionamento economico.

