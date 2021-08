“Il Real vuole darlo all’Inter”: che affare per l’attacco nerazzurro

Il centravanti serbo Jovic fatica a trovare spazio nel Real Madrid di Ancelotti. Per il giocatore si apre l’opzione Inter

Arrivato al Real Madrid nel 2019 come colpo di mercato, Luka Jovic non è mai riuscito a ritagliarsi spazio con la maglia dei Blancos. In questo precampionato con il nuovo tecnico Carlo Ancelotti le cose non sono cambiate ed il ‘preferito’ per l’attacco iberico è Karim Benzema.

La scorsa stagione a gennaio il serbo è tornato in Germania all’Eintracht Francoforte ed ora il Real pensa ad un nuovo prestito per rivalutare il suo investimento. Secondo quanto riporta As la società di Florentino Perez pensa all’Inter come squadra dove poter concedere il suo bomber in prestito.

Real Madrid, si pensa al prestito per Jovic

L’Inter è ancora al lavoro per trovare un altro attaccante, dopo la cessione di Lukaku e l’arrivo quasi a costo zero di Edin Dzeko. Ora il mercato potrebbe far si che le strade di Real Madrid ed Inter potrebbero venirsi incontro.

Visto il grosso investimento difficilmente il Real riuscirebbe a non effettuare una minusvalenza e quindi prende quota l’ipotesi prestito. Le difficoltà economiche degli ultimi mesi in casa Inter potrebbero cosi portare a questa possibilità con Jovic che rinforzerebbe e non poco l’attacco di Simone Inzaghi.