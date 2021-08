“Ha tentato di picchiarmi”: la lite tra Gomez e Gasperini non è ancora finita

Botta e risposta al vetriolo tra Alejandro Gomez e Gian Piero Gasperini: il tecnico replica alle pesanti accuse del tecnico

E’ scontro totale tra Alejandro Gomez e Gian Piero Gasperini. Un botta e risposta di fuoco tra accuse di risse e risposte altrettanto velenose. Tutto nasce da un’intervista del ‘Papu’ a ‘La Nacion’. Un’intervista nella quale l’attaccante argentino, ora al Siviglia, racconta la sua verità sul divorzio dall’Atalanta, non risparmiando i particolari della rottura con Gasperini. Il calciatore spiega che all’intervallo della gara contro il Midtjylland, dopo che Gomez non aveva seguito le indicazioni dell’allenatore, si è arrivati al contatto fisico: “Nello spogliatoio Gasperini ha oltrepassato il limite, ha cercato di attaccarmi fisicamente. Ha provato a picchiarmi? Sì ed è lì che ho detto basta. Quando c’è un’aggressione fisica è intollerabile”.

L’ex numero 10 nerazzurro spiega anche di aver parlato con Percassi e di essersi detto pronto a dimenticare tutto davanti alle scuse di Gasperini: scuse che non sono arrivate, da qui la decisione di andare via. Gomez continua spiegando di essere rimasto deluso dalla proprietà: “Dopo tanti anni, dopo il rapporto di fiducia che abbiamo avuto…, con i miei figli sono andati a scuola con i loro figli, mi abbiano buttato via così: è la cosa che mi ha ferito di più”.

Gomez contro Gasperini: la pepata risposta dell’allenatore

Alle parole di Gomez è arrivata la secca replica di Gasperini a ‘gazzetta.it’. Il tecnico dell’Atalanta racconta la sua versione dei fatti: “Gomez aveva atteggiamenti inaccettabili, in campo e fuori. L’aggressione fisica è stata sua, non mia, ma è andato via da Bergamo perché ha mancato di rispetto ai proprietari del club”.

Insomma la lite tra Gomez e Gasperini è tutt’altro che finita per una storia di amore conclusa come peggio non poteva.