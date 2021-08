Inter, il bomber allo scoperto: “Ha chiesto la cessione”

Zapata vuole l’Inter ed oggi ha chiesto ufficialmente all’Atalanta di essere ceduto. Marotta prepara un’offerta di 40 milioni.

Nel giorno della violenta lite verbale a distanza tra l’ex capitano Papu Gomez e Gian Piero Gasperini, arriva un’altra notizia a turbare l’Atalanta. Duvan Zapata, stando a quanto appreso da ‘calciomercato.it’, ha infatti ufficialmente chiesto alla società di essere ceduto all’Inter. I contatti tra i due club stanno proseguendo ma intanto la punta ha voluto di esporsi in prima persona e prendere posizione in merito.

Zapata vuole l’Inter: ha chiesto la cessione all’Atalanta

Con lui l’Inter ha già trovato un accordo: si parla di un ingaggio da 3 milioni netti. Resta da strappare il “sì” della Dea, che ne chiede almeno 40 per lasciarlo partire. L’amministratore delegato Beppe Marotta, a breve, incontrerà la dirigenza orobica al fine di fare il punto della situazione e provare a chiudere in tempi rapidi la trattativa. Le altre opzioni (Joaquin Correa della Lazio e Wout Weghorst del Wolfsburg) restano sullo sfondo.

L’Inter ritiene Zapata il sostituto ideale di Romelu Lukaku, ceduto al Chelsea per 115 milioni, ed è pronta a sferrare l’affondo decisivo per regalarlo al tecnico Simone Inzaghi. Il giocatore, dal canto suo, ha già preso la propria decisione: dopo 66 gol e 31 assist in 130 presenze con la maglia dell’Atalanta, vuole fare il grande salto di carriera. La Milano nerazzurra lo aspetta a braccia aperte.