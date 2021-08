Juventus, ora è ufficiale: arriva il colpo tanto atteso dai tifosi

La Juventus, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, ha ufficializzato l’arrivo di Locatelli. Operazione da 37.5 milioni.

Manuel Locatelli è un nuovo giocatore della Juventus. La società ha annunciato ufficialmente il suo arrivo attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito internet. Il centrocampista arriva a Torino con la formula del prestito biennale gratuito con obbligo di riscatto fissato al 2023.

Juventus, ufficiale l’acquisto di Locatelli: le cifre dell’affare

L’accordo stipulato con il Sassuolo prevede l’obbligo, da parte dei bianconeri, di “acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a 25 milioni, pagabili in tre esercizi. Inoltre, sono previsti premi cumulabili fino a 12,5 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi”. Un acquisto richiesto a gran voce dal tecnico Massimiliano Allegri, il secondo dei bianconeri dopo quello di Kaio Jorge.

“Manuel, oltre che gol, è qualità assoluta a centrocampo, corredata da una classe che hanno in pochi. E i passi da gigante che ha compiuto nel mondo dei professionisti, dopo un trascorso nelle giovanili fra Atalanta e Milan, lo confermano. I numeri, nonostante la giovane età, raccontano di un ragazzo dal talento cristallino e dalla personalità del veterano. Un ragazzo che ha già lasciato il segno. E che ora continuerà a farlo in bianconero”. Si chiude quindi una delle principali telenovele estive di mercato. Resta ora da vedere se la Juventus cercherà di arrivare pure a Miralem Pjanic, ma in quel caso servirà una cessione: l’indiziato speciale è Aaron Ramsey, nel mirino del Milan.