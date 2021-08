“Allegri non è felice di Ronaldo”: convivenza difficile in casa Juve

La nuova Juventus di Allegri dovrebbe puntare molto su Cristiano Ronaldo, ma attorno al portoghese aleggiano continue voci di calciomercato.

Manca pochissimo all’inizio del campionato e la Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a ripartire con l’obiettivo scudetto nel mirino. I bianconeri vogliono tornare campioni d’Italia, ma sul loro futuro pesa ‘la spada di Damocle’ relativa a Cristiano Ronaldo, giocatore in scadenza e che alcuni rumors vogliono verso l’estero.

Negli ultimi giorni diversi quotidiani hanno lanciato la notizia che Ronaldo desidera cambiare aria e magari tornare al Real Madrid. Si è parlato anche di Manchester City, ma con un post social Ronaldo ha voluto zittire questi rumors e chiarire almeno parzialmente il suo futuro.

Il pensiero di Biasin su Allegri e Ronaldo

Intervenuto ai microfoni di CM.IT TV il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha fatto il punto sulla situazione in casa Juve ed ha rilasciato sorprendenti dichiarazioni su Cristiano Ronaldo ed il tecnico bianconero:

“Secondo me Allegri non è felice che Cristiano Ronaldo resti. Sarà costretto a far giocare un grande giocatore che non è contento di stare qui e che un po’ gli complica la vita sull’idea di squadra che ha in mente”.