Per Ronaldo si chiude l’ennesima porta: l’annuncio in diretta

Mbappé al Real Madrid e Ronaldo al PSG? La suggestione avanza da tempo, ma Pochettino risponde in conferenza stampa, chiarendo definitivamente.

Il tempo del calciomercato sta per scadere, ma Kylian Mbappé non perde del tutto l’idea di potersi trasferire dal PSG al Real Madrid, club che manifestamente sogna ormai da tempo. La sua cessione potrebbe scatenare un effetto domino, che coinvolga Cristiano Ronaldo. Il portoghese, da mesi in bilico e con il desiderio di una nuova esperienza, anela il PSG o un ritorno in Spagna.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Mbappé-Ronaldo e l’intrigo di mercato, Pochettino risponde

Le possibilità che questo intreccio si realizzi sono praticamente ridotte all’osso, anche se la suggestione della coppia Messi-Ronaldo per il PSG fa molta gola agli sceicchi. La Juventus fa resistenza fin quando può, anche perché in pochi giorni sarebbe poi costretta a tappare un buco eccessivamente grande in attacco.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Ronaldo, la decisione di Allegri spiazza tutti

Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, ha risolto velocemente tutti gli enigmi e i ragionamenti. Il tecnico, infatti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Ligue 1 contro il Brest e ha parlato chiaramente del futuro di Mbappé, in scadenza tra appena un anno. Secondo Pochettino, il francese è tranquillo al momento e aggiunge: “È un nostro giocatore, non lo vedo lasciarci in questa stagione. Pure senza rinnovo resta un giocatore del PSG”.