Il clamoroso ritorno di Pjanic potrebbe non essere alla Juventus

Miralem Pjanic via dal Barcellona: Juventus e Inter sulle sue tracce, ma potrebbe essere un’altra italiana a prenderlo

Via dal Barcellona. E’ questa la certezza di Miralem Pjanic: il bosniaco vuole trovare una nuova squadra in questi ultimi dieci giorni di mercato ma la cosa non è semplice. Da tempo si parla della Juventus: Allegri lo vorrebbe, il Barça è pronto anche al prestito, ma serve un’uscita e quella di Ramsey appare sempre più complicata. Così l’affare resta fermo anche se negli ultimi giorni di mercato tutto potrebbe succedere. Potrebbe, ad esempio, accadere che l’Inter rompa gli indugi e si faccia davvero avanti per lui, come pure si sussurra in Spagna da qualche giorno. Inter e Juventus su Pjanic, ma non solo. Ci sarebbe un’altra clamorosa ipotesi per il ritorno in Serie A del centrocampista bosniaco. A parlarne è il ‘Mundo Deportivo’ che prefigura un terzo scenario per il futuro del calciatore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus e Inter, anche la Roma può pensare a Pjanic

Il quotidiano spagnolo parla, infatti, del possibile ritorno a Roma di Miralem Pjanic. Il bosniaco ha lasciato la società capitolina nel 2016 per approdare a Torino. Ora però Mourinho potrebbe averlo con sé nella sua avventura in giallorosso.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus pensa alla cessione che nessuno si aspettava

In cima alle preferenze del calciatore resta la Juventus ma se nei prossimi giorni non dovessero emergere novità sulla trattativa, Pjanic sarebbe pronto a prendere in considerazione anche l’ipotesi Roma. Tutto in divenire con una sola certezza: il bosniaco e il Barcellona vogliono interrompere il prima possibile il loro matrimonio.