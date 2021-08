Nazionale ancora sul tetto d’Europa, l’annuncio che inorgoglisce l’Italia

La UEFA ha diramato la lista dei candidati per i vari riconoscimenti per l’ultima stagione sportiva, ben due italiani concorrono per i premi: immancabile Mancini.

La UEFA ha svelato quest’oggi le nomine per i premi ai giocatori e allenatore della stagione calcistica, sia per le donne che fra gli uomini. Non mancano nemmeno gli italiani, per questa volta, soprattutto grazie agli Europei disputati con successo dagli azzurri, che hanno portato la Nazionale in trionfo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La UEFA candida Jorginho e Mancini per i premi della stagione

🔝 Annunciati i candidati ad Allenatore dell'Anno UEFA 🇮🇹 Tra i tre finalisti c'è anche Roberto Mancini 🙌 @Azzurri @robymancio https://t.co/yvoTxCw0uQ — La UEFA (@UEFAcom_it) August 19, 2021

Per la categoria “Giocatore dell’anno”, infatti, è in concorso Jorginho, bicampione d’Europa con la Nazionale e col Chelsea. Il centrocampista gareggia con Kevin de Bruyne, vincitore della Premier League, e Ngolo Kanté, suo compagno al Chelsea.

LEGGI ANCHE >>> Il bomber cambia squadra ma resta in Serie A: c’è l’annuncio ufficiale

L’altro italiano che concorre per la vittoria finale e appare favorito è chiaramente il commissario tecnico, Roberto Mancini. La sua Italia, infatti, inaspettatamente è stata la corazzata imbattuta e imbattibile a EURO2020, generando fascino e ammirazione un po’ dovunque. Nonostante ciò, Mancini dovrà vedersela con due competitor niente male: da una parte c’è Pep Guardiola, oggi a dirigere il Manchester City, e dall’altra Thomas Tuchel del Chelsea. Ce la farà il nostro Ct? In effetti ha ampiamente dimostrato che nulla gli è precluso…