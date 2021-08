Milan, un finlandese può arricchire il pacchetto offensivo di Pioli

Stefano Pioli ha bisogno di un trequartista. L’ultimo calciatore offensivo nel mirino del Milan è il finlandese Onni Valakari del Pafos.

Il Milan è al lavoro per completare la rosa in vista della prossima stagione. Il club rossonero di Stefano Pioli è alla ricerca di un trequartista che possa far rifiatare Brahim Diaz. Viste le difficoltà sul calciomercato estivo, la proprietà è alla ricerca di giovani profili da poter in futuro rivendere e fare plusvalenza. A tal proposito, come riferisce ‘Calciomercato.it’, il club lombardo ha chiesto informazioni al Pafos, club di Cipro, per Onni Valakari.

Chi è Onni Valakari, il finlandese che piace al Milan

Onni Valakari, classe 1999 del Pafos, è un centrocampista offensivo. Circa un metro e novanta di altezza, dotato di una buona tecnica e di un gran tiro da fuori area, ha sorpreso nell’amichevole contro la Francia di un annetto fa.

Il Nazionale finlandese ha un cartellino valutato attorno ai 4 milioni di euro. Ad aver puntato i fari sul suo cartellino sono finiti anche altri club europei, tra cui il Red Bull Salisburgo.