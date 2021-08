L’Inter rischia di perdere anche Lautaro il prossimo turno

L’Inter è ancora alle prese con il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez: non cala l’attenzione delle big estere per l’attaccante.

Ancora non c’è l’accordo definitivo per il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter, ma i nerazzurri vogliono provare a trattenerlo a tutti i costi a Milano. Le parti sembrerebbero comunque essere vicine su un possibile accordo. Dopo aver perso Lukaku e mentre si cerca un nuovo nome per l’attacco, l’Inter vorrebbe che Lautaro rimanesse una certezza. Su di lui, però, non svanisce l’interesse di club esteri. Cosa che testimonia anche ESPN, secondo cui il Manchester United vorrebbe aggiudicarsi l’arrivo dell’argentino per andare a sostituire Edinson Cavani il prossimo anno.

Il Manchester United vuole Lautaro Martinez.

A seguito degli addii dolorosi che il mondo interista ha dovuto sopportare e digerire nel corso dei giorni scorsi, la paura che anche Lautaro Martinez possa partire è tanta. L’Inter vuole perciò cercare di chiudere il prima possibile l’operazione che porta al rinnovo dell’attaccante: c’è positività ma non resta che decidere quale effettivamente debba essere l’importo dell’ingaggio e quanto debba durare il contratto che lega il giocatore al suo club di appartenenza.

Secondo quanto riportato da ESPN, il Manchester United starebbe pensando a un attaccante da prendere per sostituire Edinson Cavani che lascerà la squadra alla fine della stagione 2021/2022 per tornare in Sud America. Ai Red Devils piace molto il profilo di Lautaro. Oltre a lui si pensa a Mbappe, Haaland e Kane. Si tratta comunque ancora solamente di un’ipotesi.