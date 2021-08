Dybala resta? La Juventus fa sul serio: presto l’incontro

Dybala verso la permanenza alla Juventus? La prossima settimana, previsto un incontro con l’entourage dell’argentino

Dopo un anno da separato in casa (o quasi), Paulo Dybala è pronto a riprendersi la Juventus. Da quando è tornato Allegri sulla panchina dei bianconeri, il fuoriclasse argentino è tornato a splendere, mettendo a referto un precampionato da vero leader. Eppure, il futuro della Joya resta ancora tutto da scrivere: con un contratto prossimo alla scadenza, la dirigenza bianconera ha urgenza di definire l’avvenire dell’ex Palermo.

D’altronde, gli estimatori non sono mai mancati a Dybala e lo stesso calciatore potrebbe lasciarsi tentare dalle sirene dei campionati esteri. La Juventus, dalla sua, appare molto più aperta e protesa ad una permanenza, complice anche il già citato ritorno di Allegri in sella alla panchina piemontese. E dagli ambienti bianconeri, appare filtrare ottimismo a riguardo.

Rinnovo Dybala, la Juventus pronta ad incontrare l’agente

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, in casa Juventus sono ore calde per il futuro di Paulo Dybala. Per la fine della prossima settimana, l’esecutivo della Vecchia Signora incontrerà l’agente del calciatore (Jorge Antun), atteso in Italia per discutere il futuro del proprio assistito. Probabile anche la presenza del presidente Andrea Agnelli, a testimoniare l’importanza e la delicatezza dell’operazione.

Sulle cifre legate all’ingaggio resterebbe ancora distanza, ma ambedue le parti risulterebbero pronte e disposte a completare la trattativa e condurre in porto l’accordo. Ragion per cui, attenzione a quello che bolle in pentola alla Continassa: la vigilia di Juventus-Empoli si preannuncia calda, ancor prima dell’esordio in campionato dell’Allegri-bis.